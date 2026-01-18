Fotógrafo Joaquim Correia distinguido com Prémio Carlos Gaspar em Samora Correia

A Junta de Freguesia de Samora Correia ratificou a proposta do júri para a atribuição do Prémio Carlos Gaspar 2025 ao fotógrafo local Joaquim Júlio Abreu Correia, conhecido na comunidade como “cameraman”, numa decisão aprovada por unanimidade na mais recente sessão ordinária da assembleia de freguesia.

Durante a reunião, Augusto Marques, ex-presidente da junta e eleito pela CDU, sublinhou o consenso em torno do nome escolhido. “É um nome quase unânime na comunidade, pela forma como se relaciona com as pessoas, pela disponibilidade permanente e pelo trabalho que faz sem nunca esperar nada em troca”, afirmou, destacando o facto de Joaquim Correia registar a vida local há várias décadas, em fotografia e vídeo. Defendeu ainda que o regulamento do prémio, criado em 2010, deve ser adaptado à realidade actual, marcada pela proliferação das redes sociais e pela rápida divulgação de informação.

Esta referência, também defendida pelo presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Jorge Paiva, decorre do facto de ter sido divulgado, de forma antecipada, o nome do nomeado nas redes sociais da Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC), mesmo antes de ser conhecida oficialmente a distinção na sessão da assembleia de freguesia.

O presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Jorge Paiva, manifestou também satisfação pela escolha de Joaquim Correia, referindo tratar-se de “uma das pessoas mais puras e simples” que conhece, e mostrando-se particularmente satisfeito por esta ser a primeira vez que integra o júri do prémio.

A nomeação mereceu igualmente o apoio das restantes forças políticas representadas na assembleia. O Prémio Carlos Gaspar distingue anualmente percursos de vida marcados pela dedicação à freguesia e à sua população, evocando a memória do associativista e pedagogo Carlos Gaspar (1922-1988), fundador da Biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian em Samora Correia e impulsionador de projectos inovadores de apoio a crianças e jovens. Ao longo dos anos, a distinção já foi atribuída a várias figuras marcantes da vida local, a título póstumo ou em vida.

A preservação da memória colectiva

Natural de Samora Correia, Joaquim Correia dedica há décadas a sua vida a registar em imagem as tradições ribatejanas, com especial atenção às festas, largadas de toiros e iniciativas culturais da sua terra. Iniciou-se nos anos 80 no cinema de animação, acompanhou a evolução tecnológica do Super 8 ao digital e construiu um vasto arquivo visual que guarda a memória colectiva da comunidade, como revelou em Setembro de 2025, em entrevista a O MIRANTE.

Em 2018, enfrentou um tumor no pâncreas que o colocou à beira da morte, mas regressou à actividade com redobrada determinação. O reconhecimento da população manifestou-se de forma expressiva quando, após a avaria do seu equipamento fotográfico, uma campanha solidária permitiu angariar mais de quatro mil euros para a aquisição de novo material. Actualmente, o seu trabalho continua a chegar a milhares de pessoas através das redes sociais, em particular do YouTube, onde o seu canal soma dezenas de milhares de visualizações.