Mostra de Sopas anima Casais dos Britos em Azambuja

No próximo dia 31 de Janeiro, sábado, o Centro Cultural e Recreativo de Casais dos Britos promove mais uma edição da Mostra de Sopas, a partir das 19h30. O evento convida a provar várias sopas servidas em taças de barro. A noite contará ainda com a atuação musical de João Nuno, marcada para as 21h00.