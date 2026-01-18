Cultura | 18-01-2026 15:00
Mostra de Sopas anima Casais dos Britos em Azambuja
foto ilustrativa - foto dr
Centro Cultural e Recreativo de Casais dos Britos organiza no próximo dia 31 de Janeiro, mais uma edição da Mostra de Sopas.
No próximo dia 31 de Janeiro, sábado, o Centro Cultural e Recreativo de Casais dos Britos promove mais uma edição da Mostra de Sopas, a partir das 19h30. O evento convida a provar várias sopas servidas em taças de barro. A noite contará ainda com a atuação musical de João Nuno, marcada para as 21h00.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Vale Tejo
14-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar