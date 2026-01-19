Cultura | 19-01-2026 15:00
Biblioteca Municipal de Tomar recebe concerto de violino e piano
Foto Facebook Musicamera Produções
A Biblioteca Municipal de Tomar vai ser palco para um concerto de violino e piano no final de tarde de quinta-feira, 22 de Janeiro.
A Biblioteca Municipal de Tomar vai ser palco para um concerto de violino e piano no final de tarde de quinta-feira, 22 de Janeiro. “Kurtág: 100 anos de ousadia e lucidez” conta com a participação do duo composto por Matilde Loureiro, no violino, e Jun Boteri Ishido, no piano.
Com início marcado para as 19h15, o concerto propõe-se homenagear Gyorgy Kurtag, compositor húngaro que completa, em 2026, 100 anos de vida. Inclui ainda obras de Leos Janacek, compositor romântico de origem checa. A iniciativa é organizada pela Musicamera Produções, com apoios do Município de Tomar e Santa Casa da Misericórdia de Tomar.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Vale Tejo
14-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar