19/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 19-01-2026 15:00

Biblioteca Municipal de Tomar recebe concerto de violino e piano

Biblioteca Municipal de Tomar recebe concerto de violino e piano
Foto Facebook Musicamera Produções
A Biblioteca Municipal de Tomar vai ser palco para um concerto de violino e piano no final de tarde de quinta-feira, 22 de Janeiro. “Kurtág: 100 anos de ousadia e lucidez” conta com a participação do duo composto por Matilde Loureiro, no violino, e Jun Boteri Ishido, no piano.
Com início marcado para as 19h15, o concerto propõe-se homenagear Gyorgy Kurtag, compositor húngaro que completa, em 2026, 100 anos de vida. Inclui ainda obras de Leos Janacek, compositor romântico de origem checa. A iniciativa é organizada pela Musicamera Produções, com apoios do Município de Tomar e Santa Casa da Misericórdia de Tomar.
