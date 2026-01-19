Campanha de Natal mobilizou 218 comerciantes em Salvaterra de Magos

O Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, acolheu no dia 11 de Janeiro a sessão de encerramento da campanha “Natal e a Economia Local” 2025, promovida pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos. A iniciativa ficou assinalada pelo sorteio dos vales de compras e por um Concerto de Ano Novo protagonizado pela Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos.

A campanha decorreu entre 15 de Novembro de 2025 e 6 de Janeiro de 2026 em todo o concelho de Salvaterra de Magos, tendo contado com a adesão de 218 estabelecimentos comerciais. Para além da distribuição de senhas, os comerciantes participaram nas Montras de Natal e no projecto Arte(s) na(s) Montra(s). A iniciativa voltou a contar com o apoio da Associação dos Comerciantes dos Concelhos de Coruche e de Salvaterra de Magos, mantendo como objectivo a dinamização da economia local e a sensibilização dos consumidores para a importância das compras no comércio tradicional.

No âmbito da campanha, a autarquia distribuiu 69.999 senhas pelos estabelecimentos aderentes, que as entregaram aos clientes por cada compra igual ou superior a 20 euros, permitindo o acesso a um total de 20 prémios em vales de compras.

Na sessão de encerramento, a presidente da câmara, Helena Neves, agradeceu o envolvimento de todos os parceiros, sublinhando que “estas campanhas mostram que, quando trabalhamos em conjunto conseguimos fortalecer a economia local e valorizar aquilo que é nosso”.

Os vales de compras sorteados podem ser levantados de terça a sexta-feira, entre as 09h00 e as 12h30 e das 13h30 às 17h00, na Falcoaria Real de Salvaterra de Magos, mediante apresentação da senha correspondente ao número premiado. Os vales podem ser utilizados em qualquer estabelecimento comercial do concelho aderente à campanha até 30 de Abril.