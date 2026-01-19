uma parceria com o Jornal Expresso
19/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 19-01-2026 21:00

Exposição “Memórias do Entroncamento” celebra história ferroviária

locomotiva comboio
foto ilustrativa
A exposição fotográfica promovida pelo Arquivo Municipal do Entroncamento pode ser visitada entre 19 e 29 de Janeiro e revisita a identidade da cidade, moldada pelos caminhos-de-ferro.

A Galeria Municipal do Entroncamento recebe, entre 19 e 29 de Janeiro, a exposição de fotografia “Memórias do Entroncamento”, convidando o público a revisitar a história e a identidade de uma cidade que é profundamente marcada pela ferrovia. A iniciativa do Arquivo Municipal apresenta uma colecção de imagens que cruzam passado e presente, revelando não apenas carruagens, locomotivas ou infraestruturas ferroviárias, mas também o quotidiano e as vivências das pessoas que cresceram à volta dos caminhos-de-ferro.
As fotografias da mostra pretendem retratar diferentes vertentes do tema, desde o fumo das antigas máquinas a vapor, os rostos dos ferroviários e das suas famílias, a agitação da estação e o papel central dos caminhos-de-ferro na formação do urbanismo e da cultura da cidade. O município salienta que mais do que um exercício de memória, a exposição assume-se também como uma celebração do "património vivo" e com o compromisso de que "as histórias dos que construíram esta cidade à beira da linha não serão esquecidas".
A inauguração está marcada para segunda-feira, 19 de Janeiro, pelas 17h00, podendo a exposição ser visitada até dia 29 Janeiro, de terça a sexta-feira, entre as 14h00 e as 18h00, aos sábados das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, e aos domingos e feriados entre as 15h00 e as 18h00.

