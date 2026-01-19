uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 19-01-2026 10:00

Intercâmbio musical culmina em Concerto de Reis na Euterpe Alhandrense

Foto: D.R.
Conservatório Silva Marques realizou o Concerto de Reis no Auditório da Sociedade Euterpe Alhandrense, com a participação da Associação Orquestra de Pontevedra.

O Auditório da Sociedade Euterpe Alhandrense acolheu, no dia 10 de Janeiro, o Concerto de Reis do Conservatório Silva Marques, que este ano contou com a participação da Associação Orquestra de Pontevedra.
O concerto integrou-se no âmbito do intercâmbio com a Jovem Orquestra daquela associação espanhola, que esteve em Alhandra entre os dias 8 e 11 de Janeiro. Durante este período, os jovens músicos participaram em ensaios conjuntos com as Orquestras do Conservatório Silva Marques, culminando na apresentação pública do trabalho desenvolvido em conjunto.
O programa do intercâmbio incluiu ainda uma visita de estudo ao Museu Nacional da Música, em Mafra, proporcionando aos participantes um contacto directo com o património musical nacional.
Esta iniciativa permitiu aos alunos do conservatório o contacto com uma nova realidade musical, promovendo a partilha de experiências e o conhecimento de diferentes práticas de trabalho artístico, ao mesmo tempo que deu a conhecer o quotidiano do conservatório aos músicos visitantes.
Para o próximo ano está prevista a deslocação das Orquestras do Conservatório Silva Marques a Pontevedra, assegurando a continuidade deste intercâmbio cultural e artístico.

