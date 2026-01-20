uma parceria com o Jornal Expresso
20/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 20-01-2026 10:00

Inestética estreia quatro mini óperas de laboratório no Palácio do Sobralinho

As mini óperas agora apresentadas foram compostas por Íris Virgílio, João Ricardo, Rodrigo Cardoso e Rúben Dias, afirmando novas vozes da criação musical contemporânea portuguesa.

A companhia Inestética estreia nos dias 24 e 25 de Janeiro o espectáculo “4 Mini Óperas de Laboratório”, no Palácio do Sobralinho, em Vila Franca de Xira. A apresentação reúne quatro peças inéditas de ópera contemporânea, resultado do 3º Laboratório de Criação de Ópera Contemporânea, promovido pela Inestética entre Outubro de 2025 e Janeiro de 2026. O laboratório decorreu no próprio Palácio do Sobralinho e contou com direcção musical do compositor Carlos Marecos e com libreto do encenador Alexandre Lyra Leite, livremente inspirado na obra “O Visconde Cortado ao Meio”, de Italo Calvino. As mini óperas agora apresentadas foram compostas por Íris Virgílio, João Ricardo, Rodrigo Cardoso e Rúben Dias, afirmando novas vozes da criação musical contemporânea portuguesa.
Em palco estarão os barítonos Rui Baeta e Carlos Baltazar, acompanhados por um ensemble instrumental constituído por Paula Galiana (violino), Philippe Trovão (saxofone), António Alface (clarinete) e Joana Correia (violoncelo). O espectáculo é recomendado para maiores de 12 anos. As sessões decorrem sábado, 24 de Janeiro, às 21h30, e domingo, 25 de Janeiro, às 18h00. Os bilhetes têm o preço único de 5 euros e podem ser adquiridos online em www.artesnopalacio.com. O Palácio do Sobralinho, situado na Rua da Escola 2, no Sobralinho, dispõe de parque de estacionamento privativo gratuito e acesso para pessoas com mobilidade reduzida.

