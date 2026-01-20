uma parceria com o Jornal Expresso
20/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 20-01-2026 10:00

Inscrições para o Concurso de Vinhos do Município de Azambuja em Fevereiro

foto ilustrativa
Concurso de vinhos referentes à colheita de 2025 é direccionado aos viticultores do concelho de Azambuja. Inscrições decorrem de 1 a 27 de Fevereiro.

As inscrições para o 43º Concurso de Vinhos do Município de Azambuja, um dos mais antigos da região e destinado aos produtores daquele concelho, decorrem de 1 a 27 de Fevereiro, podendo ser efectuadas nas juntas de freguesia ou no Posto de Turismo de Azambuja.

A edição 2026 vai celebrar a colheita de 2025 e, à semelhança dos anos anteriores, tem o concurso aberto às categorias de vinhos tintos, vinhos brancos e vinhos rosés. Os melhores recebem recompensas monetárias, além dos habituais troféus alusivos ao evento. Assim, o primeiro, o segundo e o terceiro classificados em cada uma das três categorias receberão, respectivamente, 750 euros, 500 euros e 250 euros.

Estes prémios, refere o município em comunicado, tem o objectivo de incentivar os produtores a participar e recompensar o esforço e o saber dos que obtêm os melhores resultados. Os resultados serão divulgados no decurso do mês de Abril, em data a anunciar.

O concurso, organizado pela Câmara de Azambuja, vai realizado nos moldes tradicionais de “prova cega”, e o júri convidado será composto por vários técnicos especializados na área. O profissionalismo do evento é assegurado por enólogos em representação de diversas instituições reconhecidas ligadas ao ramo.

