Cultura | 22-01-2026 15:50
Feira de Época de Torres Novas passa a bienal
foto arquivo
Certame que recria no centro histórico de Torres Novas o quotidiano de outros tempos não se vai realizar em 2026, passando a ocorrer de dois em dois anos.
A Feira de Época, certame que costuma realizar-se entre Junho e Julho, em Torres Novas, não se vai realizar em 2026 e vai passar a ocorrer de dois em dois anos. Em causa está o facto de a feira se cruzar com outras duas grandes festas do concelho, as Festas da Cidade de Torres Novas e a Bênção do Gado, em Riachos.
O presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques (PS), disse na última reunião do executivo muncipal que a decisão encontrou consenso junto das restantes forças partidárias e que, com esta alteração a autarquia vai poupar cerca de 200 mil euros, verba que pode ser canalizada para requalificar infraestruturas que careçam de intervenção, como estradas ou escolas.
Com esta alteração, que é “experimental”, podendo ser revertida, a câmara municipal tenciona também reforçar os recursos disponíveis e a verba para ter “umas boas festas da cidade e da bênçao do gado”.
