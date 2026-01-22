Feira de Época de Torres Novas passa a bienal

Certame que recria no centro histórico de Torres Novas o quotidiano de outros tempos não se vai realizar em 2026, passando a ocorrer de dois em dois anos.

A Feira de Época, certame que costuma realizar-se entre Junho e Julho, em Torres Novas, não se vai realizar em 2026 e vai passar a ocorrer de dois em dois anos. Em causa está o facto de a feira se cruzar com outras duas grandes festas do concelho, as Festas da Cidade de Torres Novas e a Bênção do Gado, em Riachos.

O presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques (PS), disse na última reunião do executivo muncipal que a decisão encontrou consenso junto das restantes forças partidárias e que, com esta alteração a autarquia vai poupar cerca de 200 mil euros, verba que pode ser canalizada para requalificar infraestruturas que careçam de intervenção, como estradas ou escolas.

Com esta alteração, que é “experimental”, podendo ser revertida, a câmara municipal tenciona também reforçar os recursos disponíveis e a verba para ter “umas boas festas da cidade e da bênçao do gado”.