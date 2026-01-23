Equilíbrio Verbal estreia “Silêncios Inacabados” em Vila Franca de Xira

A Associação Cultural Equilíbrio Verbal apresenta, dia 24 de Janeiro, a estreia da peça “Silêncios Inacabados”, um texto de João Tuna com encenação de Fernando Oliveira. O espectáculo sobe ao palco do Clube Vilafranquense, em Vila Franca de Xira, pelas 21h30.

“Silêncios Inacabados” propõe um drama íntimo que mergulha no medo de amar e na dificuldade de aceitar o peso emocional do outro. Longe do caos urbano e num espaço confinado, a narrativa acompanha um casal que enfrenta a própria fragilidade emocional, numa história marcada pelo abandono - não por ausência de amor, mas pelo pavor da entrega total. Em cena, Gonçalo de Morais e Joana Maurício dão corpo a personagens que confrontam silêncios, limites e afectos, numa abordagem intensa e contida, onde o não-dito assume um papel central. A estreia assinala um momento importante da nova produção da Associação Cultural Equilíbrio Verbal, que convida o público a reflectir sobre as complexidades das relações humanas e a vulnerabilidade que acompanha o amor.