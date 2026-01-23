Espectáculo infantil de dança “O Touro Azul” na Romeira

O espectáculo resulta de uma ideia original de Nuno Labau, em cocriação com André Vasconcelos e Filipa do Carmo.

“O Touro Azul” apresenta-se este sábado dia 24 de Janeiro, às 17h00, na Sociedade de Recreio e Educativa da Romeira, concelho de Santarém. O espectáculo, numa ideia original de Nuno Labau, em cocriação com André Vasconcelos e Filipa do Carmo, parte de uma narrativa de tradição oral transmitida pela bisavó de Nuno Labau, Adelaide Nogueira, aos seus netos e bisnetos.

O conto de tradição oral portuguesa, disseminado no final do século XIX chega agora ao palco numa abordagem contemporânea e sensorial que conta com a dramaturgia do premiado escritor escalabitano Samuel F. Pimenta e a voz off de Maria José Labau, tia de Nuno Labau e neta de Adelaide Nogueira. O Touro Azul” conta a fábula de um touro diferente de todos os outros: com olhos luminosos e uma pelagem azul, torna-se protetor de “Flor”, uma jovem que enfrenta a opressão e a solidão. A partir desta narrativa ancestral, o espectáculo propõe uma reflexão sobre resistência, liberdade e a força transformadora da arte.

“O Touro Azul” é uma obra pensada para crianças a partir dos 4 anos, mas também para todos os que se deixam tocar pela magia das histórias, oferecendo um momento lúdico e didáctico que convoca corpo, som e imagem num ambiente poético e sensível.

Tendo como mote a apresentação na aldeia da Romeira, a Associação Vaca Magra, a produtora do espeCtáculo convida, ainda, os espectadores a partilharem a sua própria versão desta história para posteriormente ser divulgada nas plataformas digitais da Associação. A finalidade desta iniciativa é contribuir para a preservação das memórias coletivas de tradição oral portuguesa.

“O Touro Azul” terá 3 novas apresentações em Santarém e 2 novas apresentações em Oeiras.