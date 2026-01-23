uma parceria com o Jornal Expresso
23/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 23-01-2026 18:00

José Eduardo Agualusa abre diálogo sobre literatura africana na Biblioteca de Santarém

José Eduardo Agualusa abre diálogo sobre literatura africana na Biblioteca de Santarém
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Escritor angolano José Eduardo Agualusa é o convidado da primeira edição de 2026 do programa Conversa Com Escritores, que decorre a 31 de janeiro, na Biblioteca Municipal de Santarém, numa iniciativa dedicada à promoção da leitura e das literaturas africanas.

A Biblioteca Municipal de Santarém recebe, no dia 31 de Janeiro, pelas 16h00, o escritor angolano José Eduardo Agualusa, no âmbito da primeira edição de 2026 do programa Conversa Com Escritores. A iniciativa decorre na Sala de Leitura Bernardo Santareno e é organizada pela Elivulu Editora, em parceria com a biblioteca municipal. O programa tem como objectivo promover o debate em torno da literatura e da cultura africanas, criando um espaço de diálogo entre escritores e leitores. Durante a sessão, o público terá oportunidade de interagir directamente com o autor, colocar questões, participar no debate e adquirir livros autografados.
Em comunicado, editora destaca a importância do projecto na promoção da leitura e na divulgação das literaturas africanas de língua portuguesa, sublinhando o contributo da iniciativa para o fortalecimento da comunidade leitora. As sessões do Conversa Com Escritores têm início em Janeiro e irão realizar-se no último sábado de cada mês, com periodicidade bimestral, contando com a participação de autores consagrados e emergentes, que partilharão percursos pessoais e reflexões sobre a escrita.
José Eduardo Agualusa nasceu em Angola e é autor de romances, contos, novelas e literatura infantojuvenil. Residente em Portugal desde jovem, iniciou estudos na área da agronomia e silvicultura, mas acabou por se dedicar ao jornalismo e à escrita literária. Colaborou com vários órgãos de comunicação social. Em 1989, foi distinguido com o Prémio Sonangol Revelação de Literatura de Angola pela obra A Conjura, publicada no ano anterior, afirmando-se desde então como uma das vozes mais relevantes da literatura angolana contemporânea.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar