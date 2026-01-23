José Eduardo Agualusa abre diálogo sobre literatura africana na Biblioteca de Santarém

A Biblioteca Municipal de Santarém recebe, no dia 31 de Janeiro, pelas 16h00, o escritor angolano José Eduardo Agualusa, no âmbito da primeira edição de 2026 do programa Conversa Com Escritores. A iniciativa decorre na Sala de Leitura Bernardo Santareno e é organizada pela Elivulu Editora, em parceria com a biblioteca municipal. O programa tem como objectivo promover o debate em torno da literatura e da cultura africanas, criando um espaço de diálogo entre escritores e leitores. Durante a sessão, o público terá oportunidade de interagir directamente com o autor, colocar questões, participar no debate e adquirir livros autografados.

Em comunicado, editora destaca a importância do projecto na promoção da leitura e na divulgação das literaturas africanas de língua portuguesa, sublinhando o contributo da iniciativa para o fortalecimento da comunidade leitora. As sessões do Conversa Com Escritores têm início em Janeiro e irão realizar-se no último sábado de cada mês, com periodicidade bimestral, contando com a participação de autores consagrados e emergentes, que partilharão percursos pessoais e reflexões sobre a escrita.

José Eduardo Agualusa nasceu em Angola e é autor de romances, contos, novelas e literatura infantojuvenil. Residente em Portugal desde jovem, iniciou estudos na área da agronomia e silvicultura, mas acabou por se dedicar ao jornalismo e à escrita literária. Colaborou com vários órgãos de comunicação social. Em 1989, foi distinguido com o Prémio Sonangol Revelação de Literatura de Angola pela obra A Conjura, publicada no ano anterior, afirmando-se desde então como uma das vozes mais relevantes da literatura angolana contemporânea.