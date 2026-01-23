uma parceria com o Jornal Expresso
23/01/2026

Cultura | 23-01-2026 19:01

Restaurante L’École está a aceitar reservas para Dia dos Namorados

A experiência inclui cocktail de boas-vindas, cinco momentos gastronómicos e uma garrafa de vinho por casal.

O Restaurante L’École, na Rua da Escola, em Água Travessa, Abrantes, já se encontra a aceitar reservas para o Dia dos Namorados. As reservas podem ser feitas até ao dia 10 de Fevereiro. No próximo 14 de Fevereiro, o restaurante convida todos os apaixonados a celebrar esta data especial com um jantar cuidadosamente concebido para tornar a noite verdadeiramente memorável. Para a ocasião, foi preparado um menu exclusivo, pensado para proporcionar uma experiência gastronómica única a dois.
A experiência inclui cocktail de boas-vindas, cinco momentos gastronómicos e uma garrafa de vinho por casal, à escolha entre branco, tinto, rosé ou espumante. O Menu Dia dos Namorados – L’École é o seguinte: pão brioche e manteiga de tomate seco com manjericão; carpaccio de polvo, chouriço crocante, ovas de salmão e gel; risotto de sapateira, bisque e óleo de algas. Há ainda presa de porco preto, texturas de abóbora e cogumelo pleurothus e a terminar esfera de chocolate branco, pimenta rosa, framboesa e suspiros.
A lotação é limitada e o valor é de 42,50€ por pessoa

