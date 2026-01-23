Cultura | 23-01-2026 07:00
Tomar recebe espectáculo solidário contra a poliomielite
foto ilustrativa
Evento no Cine-Teatro Paraíso está agendado para 23 de Janeiro e conta com a participação de escolas e instituições do concelho de Tomar.
O Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, vai receber o evento “Pólio em Concerto” na noite de sexta-feira, 23 de Janeiro. Trata-se de um evento solidário que tem como objectivo principal sensibilizar e apoiar a causa da erradicação da poliomielite a nível mundial, através da arte e da partilha de talentos. A iniciativa é organizada pelo Rotary Club Tomar Cidade, com apoio da Câmara de Tomar.
A organização informa que cada escola ou instituição participante é convidada a apresentar uma expressão artística à sua escolha, podendo ser música, dança, teatro, poesia, artes visuais, ou outra forma de expressão criativa. O início do concerto está marcado para as 20h30.
A poliomielite é uma doença viral contagiosa causada pelo poliovírus, que afecta crianças e adultos, podendo provocar paralisia flácida irreversível. Desde 2002 que a região europeia está considerada como livre de poliomielite, sendo que em Portugal o último caso da doença foi registado em 1986.
