uma parceria com o Jornal Expresso
23/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 23-01-2026 07:00

Tomar recebe espectáculo solidário contra a poliomielite

TEATRI SARAY TEATRO
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Evento no Cine-Teatro Paraíso está agendado para 23 de Janeiro e conta com a participação de escolas e instituições do concelho de Tomar.

O Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, vai receber o evento “Pólio em Concerto” na noite de sexta-feira, 23 de Janeiro. Trata-se de um evento solidário que tem como objectivo principal sensibilizar e apoiar a causa da erradicação da poliomielite a nível mundial, através da arte e da partilha de talentos. A iniciativa é organizada pelo Rotary Club Tomar Cidade, com apoio da Câmara de Tomar.
A organização informa que cada escola ou instituição participante é convidada a apresentar uma expressão artística à sua escolha, podendo ser música, dança, teatro, poesia, artes visuais, ou outra forma de expressão criativa. O início do concerto está marcado para as 20h30.
A poliomielite é uma doença viral contagiosa causada pelo poliovírus, que afecta crianças e adultos, podendo provocar paralisia flácida irreversível. Desde 2002 que a região europeia está considerada como livre de poliomielite, sendo que em Portugal o último caso da doença foi registado em 1986.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar