24/01/2026

Cultura | 24-01-2026 15:00

Biblioteca de Salvaterra leva “Hora do Conto” a mais de 1.400 crianças do concelho

Livros, histórias partilhadas e actividades criativas voltam a ser ponto de encontro entre a biblioteca e a comunidade escolar, num projecto que aposta desde cedo na formação de leitores e na descoberta do prazer da leitura.

A edição de 2026 do projecto “Hora do Conto”, promovido pela Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos, já está a decorrer e envolve 1.470 alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, provenientes dos Agrupamentos de Escolas e das IPSS do concelho.
A iniciativa tem como principal objectivo incentivar hábitos de leitura desde a infância, promover o contacto regular com o livro e com a literatura e, simultaneamente, dar a conhecer às crianças os espaços das bibliotecas municipais enquanto locais de descoberta, aprendizagem e partilha.
Para esta edição foram seleccionadas duas obras distintas, adequadas aos diferentes níveis de ensino. No pré-escolar, a escolha recaiu sobre “Corre, corre cabacinha”, de Eva Mejuto, uma variante de um conto tradicional amplamente conhecido. Já com os alunos do 1.º ciclo do ensino básico será trabalhado o livro “Ninguém”, de Pedro Seromenho, uma obra que o próprio autor define como “para ser lida por todos” e que aborda temas como a liberdade, a família, o respeito e a não-violência.
Após a leitura e a exploração das histórias, os alunos são convidados a participar numa actividade de expressão plástica, reforçando a componente criativa e interpretativa do projecto.
Integrado na programação regular da biblioteca, o “Hora do Conto” vai decorrer ao longo do ano também nas bibliotecas do Mercado de Cultura de Marinhais e do Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, num total de 72 sessões distribuídas pelo concelho.

