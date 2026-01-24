Cultura | 24-01-2026 10:00
Cantar dos Reis no Convento de Cristo em Tomar
Foto Facebook Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira
O Cantar dos Reis com o Coro Polifónico da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira vai decorrer na Charola do Convento de Cristo, em Tomar, ao final de tarde de domingo, 25 de Janeiro. O concerto tem início marcado para as 18h00. A entrada é livre. A iniciativa é organizada pelo Convento de Cristo e Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira.
