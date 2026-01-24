Cultura | 24-01-2026 07:00
Cine-Teatro Paraíso recebe comédia protagonizada por Marina Mota
“Radojka” é uma comédia de Fernando Schmidt e Christian Ibarzabal com Marina Mota, Rosa Villa e Diogo Chamorra.
O Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, vai receber a peça de teatro “Radojka” no sábado à noite, 24 de Janeiro. Trata-se de uma comédia de Fernando Schmidt e Christian Ibarzabal com Marina Mota, Rosa Villa e Diogo Chamorra. O início está marcado para as 21h30.
“Um enredo cheio de reviravoltas, gargalhadas e reflexões divertidas sobre a vida, a amizade e a sobrevivência. Uma comédia friamente calculada para esquecer os problemas, rir com vontade e não ter medo do som das gargalhadas”, assim é apresentada a peça. A organização é da Marina Mota Produções, com apoio do Município de Tomar.
