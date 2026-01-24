Museu Nacional Ferroviário recebe conferência sobre turismo industrial e ferroviário

O Museu Nacional Ferroviário (MNF), no Entroncamento, vai acolher no dia 4 de Fevereiro, a partir das 09h30, a conferência “Turismo Industrial e Ferroviário”, iniciativa que assinala o arranque público de um projecto de valorização do património ferroviário da região Viseu Dão-Lafões. A conferência será composta por três painéis temáticos dedicados ao turismo industrial e ferroviário, bem como à integração de recursos patrimoniais, naturais, culturais e gastronómicos numa estratégia de desenvolvimento turístico sustentável. O programa centra-se na reflexão sobre o papel do sistema ferroviário em Portugal e a sua importância para a coesão territorial e o desenvolvimento sustentável.

A iniciativa insere-se no projecto “Viajar no Tempo, Ferrovia entre o Vouga e o Dão”, que pretende afirmar o património ferroviário como um activo estratégico, promovendo a sua valorização, regeneração e a criação de novas narrativas turísticas, contribuindo para a diversificação da oferta cultural e turística do país.

O presidente da Fundação Museu Nacional Ferroviário, Manuel de Novaes Cabral, estará presente na conferência, classificando o encontro como “um espaço qualificado de debate, onde a memória ferroviária serve de base a abordagens inovadoras ao turismo e à sustentabilidade”. O evento contará ainda com a presença do presidente da Turismo Centro de Portugal, Rui Ventura, e reunirá responsáveis institucionais, decisores políticos, especialistas, investigadores e agentes ligados aos sectores do turismo e da ferrovia.

A conferência é organizada pelo Museu Nacional Ferroviário, em parceria com a Fundação Museu Nacional Ferroviário, o Turismo Centro de Portugal, os municípios de Vouzela, Tondela e Oliveira de Frades, a CP – Comboios de Portugal, e a APAC – Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro.