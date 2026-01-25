uma parceria com o Jornal Expresso
25/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 25-01-2026 15:00

Festival Vapor regressa ao Entroncamento em Outubro com temática dos “Loucos Anos 20”

Festival Vapor regressa ao Entroncamento em Outubro com temática dos “Loucos Anos 20”
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Festival Vapor vai regressar ao Entroncamento nos dias 2, 3 e 4 de Outubro de 2026, com a temática dos “Loucos Anos 20”, anunciou o presidente da câmara municipal, Nelson Cunha.

O Festival Vapor vai regressar ao Entroncamento nos dias 2, 3 e 4 de Outubro de 2026. A informação foi avançada pelo presidente da câmara municipal, Nelson Cunha (Chega), na reunião do executivo realizada a 20 de Janeiro, após questões colocadas pelo vereador do PS, Mário Balsa, sobre o futuro das festas da cidade e, em particular, deste evento ligado ao Museu Nacional Ferroviário.
Mário Balsa manifestou preocupação com a definição das datas e da temática das festas do concelho, sublinhando a importância do Festival Vapor para a projecção cultural do Entroncamento. O vereador socialista recordou que, antes da pandemia, o evento estava pensado como uma “alavanca cultural” para promover o município a nível nacional e internacional, integrando uma rede de festivais com temáticas semelhantes noutros países. O autarca destacou ainda a ligação histórica do Entroncamento à ferrovia e à máquina a vapor, considerando que o festival perdeu expressão nos últimos anos e se tornou excessivamente local, afastando-se da ambição inicial de atrair visitantes de fora do concelho e do país.
Em resposta, o presidente da câmara reconheceu a importância do Festival Vapor para a identidade e dinamização cultural da cidade, assegurando que está em curso um plano de acção para reforçar a relevância do evento. Nelson Cunha revelou que a edição de 2026 terá como temática os “Loucos Anos 20”, prevendo-se o alargamento da zona interior destinada à restauração, bem como a implementação de um plano de marketing e divulgação com o objectivo de aumentar a afluência de público. O Festival Vapor é dedicado à história e à cultura ferroviária do Entroncamento, reunindo concertos, exposições, cinema, oficinas e feiras, numa programação que cruza património histórico com expressões artísticas contemporâneas.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar