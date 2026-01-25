Festival Vapor regressa ao Entroncamento em Outubro com temática dos “Loucos Anos 20”

O Festival Vapor vai regressar ao Entroncamento nos dias 2, 3 e 4 de Outubro de 2026. A informação foi avançada pelo presidente da câmara municipal, Nelson Cunha (Chega), na reunião do executivo realizada a 20 de Janeiro, após questões colocadas pelo vereador do PS, Mário Balsa, sobre o futuro das festas da cidade e, em particular, deste evento ligado ao Museu Nacional Ferroviário.

Mário Balsa manifestou preocupação com a definição das datas e da temática das festas do concelho, sublinhando a importância do Festival Vapor para a projecção cultural do Entroncamento. O vereador socialista recordou que, antes da pandemia, o evento estava pensado como uma “alavanca cultural” para promover o município a nível nacional e internacional, integrando uma rede de festivais com temáticas semelhantes noutros países. O autarca destacou ainda a ligação histórica do Entroncamento à ferrovia e à máquina a vapor, considerando que o festival perdeu expressão nos últimos anos e se tornou excessivamente local, afastando-se da ambição inicial de atrair visitantes de fora do concelho e do país.

Em resposta, o presidente da câmara reconheceu a importância do Festival Vapor para a identidade e dinamização cultural da cidade, assegurando que está em curso um plano de acção para reforçar a relevância do evento. Nelson Cunha revelou que a edição de 2026 terá como temática os “Loucos Anos 20”, prevendo-se o alargamento da zona interior destinada à restauração, bem como a implementação de um plano de marketing e divulgação com o objectivo de aumentar a afluência de público. O Festival Vapor é dedicado à história e à cultura ferroviária do Entroncamento, reunindo concertos, exposições, cinema, oficinas e feiras, numa programação que cruza património histórico com expressões artísticas contemporâneas.