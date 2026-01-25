Syrah tinto do Encostas de Xira distinguido no 12º Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola

O Syrah tinto 2023 do Encostas de Xira, vinho de produção totalmente municipal de Vila Franca de Xira, foi distinguido com o selo de qualidade no 12º Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola, cujos vencedores foram anunciados a 12 de Janeiro, em Lisboa, no espaço SUD. O concurso, promovido pelo Crédito Agrícola em parceria com a Associação dos Escanções de Portugal e reconhecido pelo IVV - Instituto da Vinha e do Vinho, voltou a afirmar-se como uma referência no sector vitivinícola nacional, destacando a excelência e diversidade da produção portuguesa. A distinção atribuída ao Syrah tinto 2023 representa, para o município, mais um momento de reconhecimento para o projecto Encostas de Xira, que se destacou na avaliação realizada por um júri composto por escanções, enólogos, enófilos e jornalistas especializados. A prova surpreendeu pela qualidade apresentada, consolidando o posicionamento do vinho no panorama nacional. Nesta 12ª edição estiveram a concurso 274 vinhos, entre brancos, tintos e espumantes, apresentados por 102 produtores nacionais.