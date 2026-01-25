uma parceria com o Jornal Expresso
25/01/2026

Cultura | 25-01-2026 21:00

Três dádivas de sangue em Santarém durante o mês de Fevereiro

Campanhas organizadas pelo Grupo de Dadores de Sangue de Pernes estão agendadas para os dias 6, 12 e 20 de Fevereiro.

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai realizar duas recolhas de sangue na Casa do Campino, em Santarém, durante o mês de Fevereiro, agendadas para os dias 6 e 20, das 15h00 às 19h00. A mesma entidade vai ainda promover uma dádiva de sangue nas instalações do Cenfim, na Zona industrial de Santarém, no dia 12 de Fevereiro, das 9h00 às 13h00. As iniciativas contam com a habitual colaboração de equipas do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

