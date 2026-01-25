Cultura | 25-01-2026 21:00
Três dádivas de sangue em Santarém durante o mês de Fevereiro
foto ilustrativa
Campanhas organizadas pelo Grupo de Dadores de Sangue de Pernes estão agendadas para os dias 6, 12 e 20 de Fevereiro.
O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai realizar duas recolhas de sangue na Casa do Campino, em Santarém, durante o mês de Fevereiro, agendadas para os dias 6 e 20, das 15h00 às 19h00. A mesma entidade vai ainda promover uma dádiva de sangue nas instalações do Cenfim, na Zona industrial de Santarém, no dia 12 de Fevereiro, das 9h00 às 13h00. As iniciativas contam com a habitual colaboração de equipas do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Vale Tejo
21-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar