26/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 26-01-2026 10:00

Carolina Deslandes dá concerto intimista com casa cheia em Santarém

Carolina Deslandes dá concerto intimista com casa cheia em Santarém
FOTO – Santarém Cultura
A artista cantou temas como `A Vida Toda´, `Não Me Importo´ e `Avião de Papel´, sem esquecer canções do mais recente álbum `Caos´, entre elas `Saia da Carolina'.

Carolina Deslandes, uma das vozes mais marcantes da música portuguesa contemporânea, lotou a plateia do Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, num concerto em formato intimista de voz e guitarra, acompanhada por Feodor Bivol.

A artista cantou temas como `A Vida Toda´, `Não Me Importo´ e `Avião de Papel´, sem esquecer canções do mais recente álbum `Caos´, entre elas `Saia da Carolina’.

