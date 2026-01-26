Carolina Deslandes dá concerto intimista com casa cheia em Santarém

A artista cantou temas como `A Vida Toda´, `Não Me Importo´ e `Avião de Papel´, sem esquecer canções do mais recente álbum `Caos´, entre elas `Saia da Carolina’.

Carolina Deslandes, uma das vozes mais marcantes da música portuguesa contemporânea, lotou a plateia do Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, num concerto em formato intimista de voz e guitarra, acompanhada por Feodor Bivol.

A artista cantou temas como `A Vida Toda´, `Não Me Importo´ e `Avião de Papel´, sem esquecer canções do mais recente álbum `Caos´, entre elas `Saia da Carolina’.