Cultura | 26-01-2026 12:00
Cerci de Azambuja apresenta espectáculo inspirado na Obra de Mia Couto
Espectáculo vai decorrer no Centro Cultural do Cartaxo, a 31 de Janeiro.
Os utentes da Cerci Flor da Vida de Azambuja vão apresentar o espectáculo “A Água e a Águia”, a 31 de Janeiro, pelas 15h00, no Centro Cultural do Cartaxo.
O espectáculo de artes performativas é baseado na Obra literária do escritor moçambicano, Mia Couto.
A Cerci Flor da Vida de Azambuja é uma instituição vocacionada para a área das pessoas com deficiência com valências de intervenção precoce e centro de actividades ocupacionais, entre outras.
