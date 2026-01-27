uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 27-01-2026 18:00

170 séniores de Mação enchem Tivoli para ver João Baião

Cerca de 170 participantes do Clube e da Universidade Sénior de Mação viajaram atá Lisboa para assistir a “Baião d’Oxigénio”, numa experiência cultural inédita para muitos.

Cerca de 170 seniores do Clube e da Universidade Sénior de Mação deslocaram-se a Lisboa, na quinta-feira, 22 de Janeiro, para assistir ao espectáculo “Baião d’Oxigénio”, no Teatro Tivoli BBVA. A iniciativa, oferecida pelo município, proporcionou a muitos a primeira experiência num dos palcos mais emblemáticos do país. O grupo, acompanhado por alguns utentes do CRIA – Unidade de Mação, assistiu à peça protagonizada por João Baião, marcada por música, humor e uma energia contagiante. O espectáculo superou as expectativas e proporcionou uma noite memorável a todos os participantes.
Para muitos, foi a primeira ida a um grande teatro da capital, tornando a experiência ainda mais especial. O palco do Tivoli e a presença de um dos actores mais populares do panorama nacional criaram um ambiente de entusiasmo e partilha, vivido com particular emoção pelo grupo. A iniciativa resultou da oferta de Natal do município aos utentes do Clube e da Universidade Sénior, estando já prevista uma segunda sessão, em Março, para os restantes inscritos que não participaram nesta primeira deslocação. A câmara municipal chegou mesmo a ponderar trazer o espectáculo até Mação, mas as exigências técnicas do cenário inviabilizaram a realização da peça no concelho.
