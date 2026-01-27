Cegada de Alverca celebra 40 anos com 40 sessões diversificadas

Entre os destaques encontra-se a reposição de Os Transparentes, de Ondjaki, com dramaturgia de Marta Dias e encenação de Manuela Paulo, apresentada nos dias 30 e 31 de janeiro. A programação integra ainda novas criações, entre as quais A Gorda, a partir do romance de Isabela Figueiredo.

O Teatro-Estúdio Ildefonso Valério (TEIV) de Alverca, equipamento cultural do município de Vila Franca de Xira, apresenta publicamente a sua programação artística para este ano no dia 1 de Fevereiro, às 16h00, em Alverca do Ribatejo. A sessão assinala um momento particularmente simbólico: a celebração dos 40 anos de actividade artística da companhia Cegada, entidade residente no TEIV.

A programação resulta de uma parceria entre a Câmara de Vila Franca de Xira, a Direção-Geral das Artes e a companhia Cegada, reafirmando um projecto cultural sustentado, atento às questões da contemporaneidade e profundamente ligado à comunidade.

Em comunicado a companhia explica que a cerimónia contará com a presença de representantes institucionais das entidades parceiras e será encerrada com um concerto do músico Rogério Charraz, reforçando o diálogo entre teatro e música que atravessa a identidade artística do TEIV.

No contexto das comemorações dos seus 40 anos, a companhia apresenta, ao longo de 2026, uma programação diversificada, com mais de 40 sessões públicas, que conjuga criação própria, reposições, acolhimentos artísticos e ciclos programáticos dirigidos a diferentes públicos. Uma programação que cruza memória e futuro, diversidade estética e compromisso cívico, refere.

Entre os destaques encontra-se a reposição de Os Transparentes, de Ondjaki, com dramaturgia de Marta Dias e encenação de Manuela Paulo, apresentada nos dias 30 e 31 de Janeiro. A programação integra ainda novas criações, entre as quais A Gorda, a partir do romance de Isabela Figueiredo, com dramaturgia de Marta Dias e encenação de Sofia de Portugal, um espectáculo que cruza intimidade e política, propondo um retrato crítico do Portugal do pós-25 de Abril.

Outro momento central da programação é A Orquestra na Baleia, de Mário João Alves, com encenação de Rui Dionísio. Concebido como um espectáculo imersivo para todas as idades, cruza música, palavra e imagem, assinalando simbolicamente os 40 anos da companhia Cegada. Participam André Henriques (barítono), Patrícia Modesto (soprano) e alunos da Orquestra de Vialonga, reforçando a dimensão comunitária e intergeracional do projecto.

Integra ainda a programação Eu Vou, Tu Vais, Ele Vai, de Jenny Erpenbeck, com dramaturgia de Marta Dias, um espectáculo que reflecte sobre migração, pertença e burocracia europeia, a partir do encontro entre um professor aposentado e um grupo de migrantes em greve de fome em Berlim.

Em 2026 o TEIV mantém uma forte aposta no acolhimento de companhias de referência do teatro nacional, destacando-se O Senhor Ibrahim e as Flores do Corão, de Eric-Emmanuel Schmitt, pelo Teatro Meridional, e Oleanna, de David Mamet, pela ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve.

A programação organiza-se ainda em ciclos temáticos, nomeadamente o Ciclo de Teatro para a Infância, entre 25 de Abril e 17 de Maio, com acolhimento de criações de companhias como O Teatrão, a Companhia de Teatro de Braga e espectáculos da companhia Cegada; o Ciclo de Teatro Escolar, de 30 de Maio a 21 de Junho, desenvolvido pelo Serviço Educativo do TEIV em parceria com agrupamentos escolares e a Universidade Sénior de Vila Franca de Xira; e a Festa do Cinema Italiano, nos dias 17 e 18 de Abril, reforçando a ligação ao cinema europeu.