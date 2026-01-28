Recital de canto lírico em Santarém

A Igreja da Misericórdia, em Santarém, recebe no sábado, 31 de Janeiro, pelas 18h00, um recital de canto lírico com entrada livre, condicionada à lotação da Igreja. Manuel Brás da Costa (contratenor) e André Arraia Gomes (barítono) voltam a encontrar-se para mais um recital de canto lírico, desta vez acompanhados ao piano por Ilda Rodrigues.

A iniciativa é organizada pela Sociedade Recreativa Operária de Santarém, com o apoio do Conservatório de Música de Santarém, da Santa Casa da Misericórdia de Santarém e da Câmara Municipal de Santarém. O recital é dedicado a Portugal com interpretação peças escritas unicamente por compositores portugueses ou de autores que, sendo de outras nacionalidades, residam ou tenham ligações ao nosso país.