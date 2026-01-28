uma parceria com o Jornal Expresso
28/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 28-01-2026 18:00

“Sempre que a Revista Canta” em Vila Nova da Barquinha

foto ilustrativa
O Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha recebe, no dia 14 de Fevereiro, o espectáculo “Sempre que a Revista Canta”, uma produção que cruza humor e música, inspirada na tradição do teatro de revista.

O Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha acolhe, no dia 14 de Fevereiro, o espectáculo de teatro “Sempre que a Revista Canta". Em cena vão estar rábulas originais interpretadas por Vítor Emanuel, Maria Tavares e Raquel Caneca, três nomes bem conhecidos do panorama teatral nacional, que conduzem o público por uma noite de riso e reflexão.

O elenco conta ainda com a participação especial de Cidália Moreira, a eterna “Cigana do Fado”, figura incontornável da cultura portuguesa, que regressa ao contacto directo com o público numa digressão nacional, depois de ter integrado três revistas no Parque Mayer nos últimos anos. A artista interpreta alguns dos seus temas mais populares, num regresso às grandes salas que promete momentos de emoção.

