Cultura | 28-01-2026 19:00
Sexo, loucura e outros temas com Eduardo Madeira no Centro Cultural Do Cartaxo
Centro Cultural do Cartaxo vai estrear no dia 28 de Março o novo espectáculo de Eduardo Madeira: “Grande Entre os Assassinos”.
O novo espectáculo de Eduardo Madeira, “Grande Entre os Assassinos”, já tem estreia marcada no Centro Cultural do Cartaxo, dia 28 de Março, pelas 21h30. Naquele que é o seu primeiro espectáculo a solo de stand up comedy em 12 anos, o humorista revisita vários momentos da sua vida, desde a morte do irmão, ser testemunha num processo de violência doméstica, a ver-se envolvido numa história com assassinos. O espectáculo assume um tom confessional, em que podemos ver o homem que está para lá da figura pública, numa exibição a solo que promete ser um murro no estômago para uns e um murro nos queixos para outros.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1753
21-01-2026
Capa Vale Tejo
21-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar