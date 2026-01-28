uma parceria com o Jornal Expresso
28/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 28-01-2026 19:00

Sexo, loucura e outros temas com Eduardo Madeira no Centro Cultural Do Cartaxo

Sexo, loucura e outros temas com Eduardo Madeira no Centro Cultural Do Cartaxo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Centro Cultural do Cartaxo vai estrear no dia 28 de Março o novo espectáculo de Eduardo Madeira: “Grande Entre os Assassinos”.

O novo espectáculo de Eduardo Madeira, “Grande Entre os Assassinos”, já tem estreia marcada no Centro Cultural do Cartaxo, dia 28 de Março, pelas 21h30. Naquele que é o seu primeiro espectáculo a solo de stand up comedy em 12 anos, o humorista revisita vários momentos da sua vida, desde a morte do irmão, ser testemunha num processo de violência doméstica, a ver-se envolvido numa história com assassinos. O espectáculo assume um tom confessional, em que podemos ver o homem que está para lá da figura pública, numa exibição a solo que promete ser um murro no estômago para uns e um murro nos queixos para outros.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar