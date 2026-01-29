uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 29-01-2026 09:27

Hospital da Luz Clínica VFX promove workshop gratuito para pais sobre cuidados infantis

Hospital da Luz Clínica VFX promove workshop gratuito para pais sobre cuidados infantis
Foto DR
Entre os temas em destaque estão os cuidados respiratórios e a prevenção de infeções em casa, o reconhecimento de sinais e sintomas respiratórios, a utilização correcta da câmara expansora e a importância de uma correcta lavagem nasal.

Com a chegada do tempo frio aumentam as infeções respiratórias nas crianças e surgem muitas dúvidas entre os pais sobre a melhor forma de prevenir e lidar com estas situações. Para apoiar as famílias nesta época do ano, o Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira vai promover o workshop gratuito “Preparar o inverno dos mais pequenos”, no próximo dia 31 de Janeiro entre as 10h00 e as 12h00.
A sessão será orientada pela enfermeira Rafaela Ferreira dos Santos e tem como objectivo fornecer informação prática e útil sobre os principais cuidados a ter com a saúde infantil durante o inverno.
Entre os temas em destaque estão os cuidados respiratórios e a prevenção de infeções em casa, o reconhecimento de sinais e sintomas respiratórios, a utilização correcta da câmara expansora e a lavagem nasal, bem como a importância da vacinação. A participação é gratuita mas sujeita a inscrição obrigatória, que deve ser efectuada através do e-mail administrativos.vfxira@hospitaldaluz.pt. Com esta iniciativa, o Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira reforça o seu compromisso com a literacia em saúde e o apoio às famílias, promovendo a prevenção e o bem-estar das crianças durante os meses mais frios.

