Hospital da Luz Clínica VFX promove workshop gratuito para pais sobre cuidados infantis

Com a chegada do tempo frio aumentam as infeções respiratórias nas crianças e surgem muitas dúvidas entre os pais sobre a melhor forma de prevenir e lidar com estas situações. Para apoiar as famílias nesta época do ano, o Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira vai promover o workshop gratuito “Preparar o inverno dos mais pequenos”, no próximo dia 31 de Janeiro entre as 10h00 e as 12h00.

A sessão será orientada pela enfermeira Rafaela Ferreira dos Santos e tem como objectivo fornecer informação prática e útil sobre os principais cuidados a ter com a saúde infantil durante o inverno.

Entre os temas em destaque estão os cuidados respiratórios e a prevenção de infeções em casa, o reconhecimento de sinais e sintomas respiratórios, a utilização correcta da câmara expansora e a lavagem nasal, bem como a importância da vacinação. A participação é gratuita mas sujeita a inscrição obrigatória, que deve ser efectuada através do e-mail administrativos.vfxira@hospitaldaluz.pt. Com esta iniciativa, o Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira reforça o seu compromisso com a literacia em saúde e o apoio às famílias, promovendo a prevenção e o bem-estar das crianças durante os meses mais frios.

