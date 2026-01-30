Cultura | 30-01-2026 21:00
Clubes Interativos ajudam alunos do 4.º ano a desenvolver competências sociais em Salvaterra de Magos
A aposta no desenvolvimento pessoal e emocional das crianças esteve no centro de uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, que levou às escolas do concelho um conjunto de actividades orientadas para a reflexão, a partilha e o trabalho em grupo.
A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos promoveu, durante o mês de Janeiro, a actividade “Clubes Interativos”, dirigida aos alunos do 4.º ano dos Agrupamentos de Escolas do concelho, com o objectivo de reforçar competências pessoais, sociais e emocionais em contexto escolar.
As temáticas abordadas foram definidas pelos próprios professores do 4.º ano, tendo em conta as necessidades identificadas em cada comunidade educativa. No Agrupamento de Escolas de Marinhais, o trabalho incidiu sobre “A amizade e as relações com as outras pessoas”, enquanto no Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos o foco esteve na “Atitude positiva face à aprendizagem”.
Ao longo das sessões, os alunos tiveram oportunidade de explorar e reflectir sobre estas temáticas através de diferentes metodologias, como dinâmicas de grupo, visualização de vídeos, registo de ideias e pensamentos e momentos de expressão musical, promovendo uma participação activa e o envolvimento dos alunos nas actividades propostas.
A iniciativa foi dinamizada pela Equipa SER – Salvaterra em Rede e enquadra-se no projecto CLDS 5G, financiado pelo Portugal 2030 e pelo Fundo Social Europeu+, sendo promovido pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos.
