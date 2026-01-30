uma parceria com o Jornal Expresso
30/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 30-01-2026 12:00

Sociedade Nabantina recebe Soireé Musical dos Saltimbancos

Sociedade Nabantina recebe Soireé Musical dos Saltimbancos
Foto Facebook Saltimbancos de Tomar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Espectáculo decorre na noite de sábado, 31 de Janeiro.

A Sociedade Nabantina, em Tomar, vai ser palco da 13ª edição (quinta temporada) do Soireé Musical dos Saltimbancos. O espectáculo decorre no sábado, 31 de Janeiro, com início pelas 21h00. O tema escolhido é “Alegria”, numa noite onde não vai faltar muita música, animação e algumas surpresas. O público tem direito a um copo de vinho (branco ou tinto) à entrada do espectáculo e algumas tapas, sendo que o vinho está a cargo da quinta Casal das Freiras.

Os Saltimbancos são um grupo de amigos que surgiu espontaneamente em 2011, com gostos musicais muito variados. Depois de muitos anos de pequenos concertos em aniversários, casamentos, eventos solidários e jantares, decidiram criar o Soireé Musical que pretende reunir amigos à volta da música, com um bom vinho e alguns petiscos.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar