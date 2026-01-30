Sociedade Nabantina recebe Soireé Musical dos Saltimbancos

A Sociedade Nabantina, em Tomar, vai ser palco da 13ª edição (quinta temporada) do Soireé Musical dos Saltimbancos. O espectáculo decorre no sábado, 31 de Janeiro, com início pelas 21h00. O tema escolhido é “Alegria”, numa noite onde não vai faltar muita música, animação e algumas surpresas. O público tem direito a um copo de vinho (branco ou tinto) à entrada do espectáculo e algumas tapas, sendo que o vinho está a cargo da quinta Casal das Freiras.



Os Saltimbancos são um grupo de amigos que surgiu espontaneamente em 2011, com gostos musicais muito variados. Depois de muitos anos de pequenos concertos em aniversários, casamentos, eventos solidários e jantares, decidiram criar o Soireé Musical que pretende reunir amigos à volta da música, com um bom vinho e alguns petiscos.