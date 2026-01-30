Universidade Sénior de Vila Franca de Xira alcança 3º lugar em concurso nacional

A Universidade Sénior de Vila Franca de Xira conquistou o 3º lugar no Concurso Nacional de Cultura Geral, promovido pela RUTIS - Rede de Universidades da Terceira Idade, que se realizou a 23 de Janeiro no Fórum Cultural de Ermesinde.

A iniciativa reuniu universidades seniores de todo o país, num ambiente marcado pela partilha de conhecimentos, pelo convívio intergeracional e pela valorização da aprendizagem ao longo da vida, princípios centrais da missão da RUTIS. A representar a Universidade Sénior de Vila Franca de Xira estiveram os elementos efectivos Paulo Marques Cabrito, Manuel Luís Caetano Caeiro e Joaquim António Gato Casimiro, contando ainda com a participação dos suplentes Maria Leonor Figueiredo de Oliveira Raposo Carvalho e Ana Paula Henrique Mendes Soldado Vale de Andrade. A equipa destacou-se pelo empenho, dedicação e espírito de cooperação, qualidades que estiveram na base do resultado alcançado, refere o município de VFX em comunicado.

O primeiro lugar do concurso foi atribuído à Universidade Sénior de Ermesinde, seguindo-se a Universidade Sénior de Gondomar. A Câmara de Vila Franca de Xira, representada no evento pela vereadora Manuela Ralha, responsável pelo pelouro da Universidade Sénior, congratulou todos os participantes e a organização, salientando a importância de iniciativas desta natureza na promoção do envelhecimento activo, da cultura e da cidadania sénior.