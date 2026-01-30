uma parceria com o Jornal Expresso
30/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 30-01-2026 18:00

Universidade Sénior de Vila Franca de Xira alcança 3º lugar em concurso nacional

Universidade Sénior de Vila Franca de Xira alcança 3º lugar em concurso nacional
Foto CMVFX
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O primeiro lugar do concurso foi atribuído à Universidade Sénior de Ermesinde, seguindo-se a Universidade Sénior de Gondomar.

A Universidade Sénior de Vila Franca de Xira conquistou o 3º lugar no Concurso Nacional de Cultura Geral, promovido pela RUTIS - Rede de Universidades da Terceira Idade, que se realizou a 23 de Janeiro no Fórum Cultural de Ermesinde.
A iniciativa reuniu universidades seniores de todo o país, num ambiente marcado pela partilha de conhecimentos, pelo convívio intergeracional e pela valorização da aprendizagem ao longo da vida, princípios centrais da missão da RUTIS. A representar a Universidade Sénior de Vila Franca de Xira estiveram os elementos efectivos Paulo Marques Cabrito, Manuel Luís Caetano Caeiro e Joaquim António Gato Casimiro, contando ainda com a participação dos suplentes Maria Leonor Figueiredo de Oliveira Raposo Carvalho e Ana Paula Henrique Mendes Soldado Vale de Andrade. A equipa destacou-se pelo empenho, dedicação e espírito de cooperação, qualidades que estiveram na base do resultado alcançado, refere o município de VFX em comunicado.
O primeiro lugar do concurso foi atribuído à Universidade Sénior de Ermesinde, seguindo-se a Universidade Sénior de Gondomar. A Câmara de Vila Franca de Xira, representada no evento pela vereadora Manuela Ralha, responsável pelo pelouro da Universidade Sénior, congratulou todos os participantes e a organização, salientando a importância de iniciativas desta natureza na promoção do envelhecimento activo, da cultura e da cidadania sénior.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar