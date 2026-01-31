Alenquer homenageia o humanista Damião de Góis

No ano em que se celebram 524 anos desde o nascimento do alenquerense Damião de Góis, o Município de Alenquer presta-lhe novamente homenagem com vários eventos culturais de acesso gratuito.

O primeiro será um roteiro turístico sobre a origem da vila de Alenquer, no dia 7 de fevereiro, pelas 10h00, durante o qual em que os participantes percorrerão as ruas da vila e conhecerão um pouco da sua história. O ponto de partida de uma viagem pelo tempo de cerca de 3 quilómetros será o Parque do Areal, em Alenquer.

No mesmo dia, às 15h30, no Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição que abriu portas em 2017 em honra do grande humanista, haverá a conferência intitulada "Damião de Góis, Símbolo do Humanismo Português", com Guilherme d'Oliveira Martins, professor de mérito da Academia Portuguesa da História.

Pelas 21h30, também no Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição, toda a comunidade poderá apreciar o concerto "Ecos de Culturas Antigas... Canções do Exílio e da Esperança", com Ensemble Música Aeterna de Lisboa, uma viagem pelas sonoridades da música sefardita e europeia.

No dia 21 de fevereiro, a programação cultural será dedicada às famílias e contará com a participação especial de Ana Maria Magalhães, conceituada escritora portuguesa dedicada à literatura infantil e juvenil.

Assim, o Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição receberá a iniciativa "Damião de Góis contado às Crianças", onde os mais novos terão a oportunidade de conhecer um pouco da vida e obra deste célebre humanista português.

No dia seguinte, 22 de fevereiro, pelas 17h00, o Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição será palco do concerto "Ecos de Damião", a cargo de Noses com Vozes que celebrará a música da época de Damião de Góis.

Já no último dia deste certame, 28 de fevereiro, às 15h30, no mesmo local, realizar-se-á um encontro literário com Isabel Stilwell, autora de "D. Manuel I - Duas Irmãs para um Rei" que se celebrizou na escrita de romances históricos.