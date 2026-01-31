Banda da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão apresenta concerto dedicado ao cinema

Clássicos do grande ecrã, personagens memoráveis e histórias que atravessam gerações servem de ponto de partida para um concerto pensado para públicos de todas as idades, numa viagem musical onde o cinema se transforma em espectáculo ao vivo.

A Banda da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão promove o espectáculo “O Mundo do Cinema em Concerto - Heróis, Vilões e Aventuras”, um concerto ao vivo dedicado a algumas das mais emblemáticas bandas sonoras da história do cinema, com apresentação em três localidades do concelho de Benavente.

O espectáculo estreia-se no dia 22 de Fevereiro, às 16h00, no Centro Cultural de Samora Correia, seguindo depois para o Cineteatro de Benavente, a 7 de Março, às 21h00. A última apresentação está marcada para 8 de Março, às 16h00, na sede da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão.

Pensado como um concerto para toda a família, o programa reúne temas associados a heróis, vilões e aventuras cinematográficas bem conhecidas do público, num formato que cruza música sinfónica com o imaginário do cinema, aproximando diferentes gerações do universo das bandas filarmónicas.