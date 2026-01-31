uma parceria com o Jornal Expresso
31/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 31-01-2026 10:00

Banda da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão apresenta concerto dedicado ao cinema

Banda da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão apresenta concerto dedicado ao cinema
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Clássicos do grande ecrã, personagens memoráveis e histórias que atravessam gerações servem de ponto de partida para um concerto pensado para públicos de todas as idades, numa viagem musical onde o cinema se transforma em espectáculo ao vivo.

A Banda da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão promove o espectáculo “O Mundo do Cinema em Concerto - Heróis, Vilões e Aventuras”, um concerto ao vivo dedicado a algumas das mais emblemáticas bandas sonoras da história do cinema, com apresentação em três localidades do concelho de Benavente.
O espectáculo estreia-se no dia 22 de Fevereiro, às 16h00, no Centro Cultural de Samora Correia, seguindo depois para o Cineteatro de Benavente, a 7 de Março, às 21h00. A última apresentação está marcada para 8 de Março, às 16h00, na sede da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão.
Pensado como um concerto para toda a família, o programa reúne temas associados a heróis, vilões e aventuras cinematográficas bem conhecidas do público, num formato que cruza música sinfónica com o imaginário do cinema, aproximando diferentes gerações do universo das bandas filarmónicas.
Os bilhetes têm o custo de 5 euros, sendo a entrada gratuita para crianças até aos 9 anos (inclusive). As reservas podem ser efectuadas através do endereço electrónico reservas@sfse.pt ou do contacto telefónico 960 374 733.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar