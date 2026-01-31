Cultura | 31-01-2026 10:00
Banda da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão apresenta concerto dedicado ao cinema
Clássicos do grande ecrã, personagens memoráveis e histórias que atravessam gerações servem de ponto de partida para um concerto pensado para públicos de todas as idades, numa viagem musical onde o cinema se transforma em espectáculo ao vivo.
A Banda da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão promove o espectáculo “O Mundo do Cinema em Concerto - Heróis, Vilões e Aventuras”, um concerto ao vivo dedicado a algumas das mais emblemáticas bandas sonoras da história do cinema, com apresentação em três localidades do concelho de Benavente.
O espectáculo estreia-se no dia 22 de Fevereiro, às 16h00, no Centro Cultural de Samora Correia, seguindo depois para o Cineteatro de Benavente, a 7 de Março, às 21h00. A última apresentação está marcada para 8 de Março, às 16h00, na sede da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão.
Pensado como um concerto para toda a família, o programa reúne temas associados a heróis, vilões e aventuras cinematográficas bem conhecidas do público, num formato que cruza música sinfónica com o imaginário do cinema, aproximando diferentes gerações do universo das bandas filarmónicas.
Os bilhetes têm o custo de 5 euros, sendo a entrada gratuita para crianças até aos 9 anos (inclusive). As reservas podem ser efectuadas através do endereço electrónico reservas@sfse.pt ou do contacto telefónico 960 374 733.
