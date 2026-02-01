uma parceria com o Jornal Expresso
01/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 01-02-2026 21:00

Acácio Teixeira homenageado pelo Rotary Club de Abrantes

Acácio Teixeira é professor de música em Abrantes - foto DR
Professor de música vai ser homenageado pelos 40 anos de dedicação ao ensino musical em Abrantes e região.

O Rotary Club de Abrantes distinguiu o professor de música Acácio Teixeira pelos 40 anos de dedicação ao ensino musical em Abrantes e região. A cerimónia decorreu no Hotel Luna, com momentos musicais de alunos do homenageado. Desde 1985, Acácio Teixeira já formou mais de 1200 alunos, muitos dos quais seguiram carreiras na música, e leccionou em diversas instituições de ensino, incluindo Conservatórios de Lisboa, Tomar, Coimbra e Torres Novas. É também pianista acompanhador do Coro Misto do Orfeão de Abrantes e do Coral Polifónico da Ponte de Sor. Ao longo da sua carreira, recebeu várias distinções, como a Medalha de Mérito Cultural do Município de Abrantes (2012).

