“Serão 5 às 6” leva concertos ao fim da tarde ao Cine-Teatro Paraíso em Tomar

A Câmara de Tomar vai lançar, entre Janeiro e Maio, um novo ciclo cultural no Cine-Teatro Paraíso, intitulado “Serão 5 às 6”, uma proposta que aposta em concertos ao sábado, sempre às 18h00, desafiando a ideia tradicional de que é preciso “fazer serão” para assistir a grandes espectáculos. O ciclo integra cinco concertos em cinco meses, reunindo artistas com percursos e linguagens musicais muito distintas, num cartaz plural e sem rótulos. O cartaz do primeiro ciclo inclui actuações de Bia Maria, Ana Lua Caiano, Samuel Úria, Três Tristes Tigres e Rita Cortezão.

O programa cruza nomes consagrados do panorama musical nacional, projectos com mais de três décadas de percurso, artistas premiadas a nível nacional e internacional e ainda uma compositora em estreia. A iniciativa pretende diversificar a oferta cultural do concelho, promover o acesso à música ao vivo em horários mais inclusivos e reforçar o papel do Cine-Teatro Paraíso como espaço de encontro entre artistas, públicos e comunidade.

Bia Maria inaugura ciclo com concerto especial

O ciclo “Serão 5 às 6” tem início no dia 31 de Janeiro, com um concerto especial de Bia Maria, acompanhada pelo Coro da Universidade Sénior de Tomar, com entrada livre. Bia Maria, nome artístico de Beatriz Pereira, nasceu e cresceu em Ourém e lançou em 2024 o seu álbum de estreia, intitulado “Qualquer Um Pode Cantar”. O disco assinala um ponto de viragem na sua carreira, afastando-se das influências iniciais ligadas ao canto popular, ao fado e à bossa nova, para abraçar uma pop de cariz comunitário, marcada por letras incisivas e uma forte dimensão autoral. Em digressão nacional, Bia Maria apresenta-se agora em Tomar num concerto pensado como momento de partilha intergeracional.

Antes do espectáculo, pelas 17h00, será apresentada no foyer do Cine-Teatro Paraíso a estratégia cultural “Um Paraíso na Comunidade.2”, também com entrada livre.