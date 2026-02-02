uma parceria com o Jornal Expresso
02/02/2026

Cultura | 02-02-2026 12:00

Escola Secundária Sá da Bandeira acolheu encontro internacional da Rede UNESCO

Alunos e professores de 16 escolas participaram em iniciativa internacional - foto O MIRANTE
A Escola Secundária Sá da Bandeira, em Santarém, foi a anfitriã do XXVIII Encontro Internacional de Jovens Cientistas da Rede UNESCO, que decorreu entre os dias 13 e 16 de Janeiro e reuniu alunos e professores de 16 escolas provenientes da Alemanha, Brasil, Espanha, Andorra, Estados Unidos da América e Portugal. O encontro teve como tema “Como construir uma cultura de paz e de confiança para um mundo melhor?”.
A sessão de abertura realizou-se no dia 13 de Janeiro, com a recepção oficial das delegações participantes e das entidades envolvidas, seguindo-se uma sessão solene que incluiu um momento musical apresentado pelo Conservatório de Música de Santarém. Durante o primeiro dia foram ainda apresentados diversos trabalhos científicos e projectos desenvolvidos pelos alunos das escolas participantes, assim como uma conferência dedicada ao papel do voluntariado na construção da paz e da confiança. No segundo dia do encontro, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer o património histórico e cultural da cidade de Santarém, terminando a jornada com um serão cultural dinamizado pelos alunos da escola anfitriã. Já no dia 15 de Janeiro, o programa incluiu visitas a Óbidos e a Nazaré, proporcionando o contacto com a história, a cultura e as paisagens portuguesas, num ambiente de convívio intercultural.
O encontro terminou no dia 16 de Janeiro com a apresentação das conclusões finais e a entrega dos certificados de participação. A iniciativa reforçou o compromisso das escolas da Rede UNESCO com a promoção da paz, da confiança e da educação para a cidadania global, afirmando-se como um espaço privilegiado de diálogo intercultural e cooperação internacional.

