Cultura | 03-02-2026 16:02
Conferência de José Raimundo Noras em Santarém
foto ilustrativa
A sessão está marcada para quarta-feira, 4 de Fevereiro, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém.
José Raimundo Noras é o orador de mais uma conferência promovida pelo Centro de Interpretação Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém. A sessão está marcada para quarta-feira, 4 de Fevereiro, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém e tem como tema “Alice Pestana a Caiel: Paz, Meninas, Marginais”.
