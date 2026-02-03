Conferência de José Raimundo Noras em Santarém

A sessão está marcada para quarta-feira, 4 de Fevereiro, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém.

José Raimundo Noras é o orador de mais uma conferência promovida pelo Centro de Interpretação Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém. A sessão está marcada para quarta-feira, 4 de Fevereiro, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara de Santarém e tem como tema “Alice Pestana a Caiel: Paz, Meninas, Marginais”.

