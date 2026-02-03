Cultura | 03-02-2026 11:25
Gentes de Almeirim distribuem arroz doce no Hospital de Santarém
Os elementos da associação Gentes de Almeirim vão estar na unidade de oncologia do Hospital Distrital de Santarém a distribuir arroz doce pelos utentes.
Os elementos da associação Gentes de Almeirim vão estar na unidade de oncologia do Hospital Distrital de Santarém a distribuir arroz doce pelos utentes. A iniciativa assinala o dia do Doente Oncológico, que se celebra esta quarta-feira, 4 de Fevereiro, e a distribuição do doce começa nesse dia às 11h30. A associação refere que este é mais um gesto de carinho e de amor ao próximo, que caracteriza a Gentes de Almeirim, perfazendo assim a sua missão solidária.
