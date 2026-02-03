uma parceria com o Jornal Expresso
03/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 03-02-2026 11:25

Gentes de Almeirim distribuem arroz doce no Hospital de Santarém

Gentes de Almeirim distribuem arroz doce no Hospital de Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os elementos da associação Gentes de Almeirim vão estar na unidade de oncologia do Hospital Distrital de Santarém a distribuir arroz doce pelos utentes.

Os elementos da associação Gentes de Almeirim vão estar na unidade de oncologia do Hospital Distrital de Santarém a distribuir arroz doce pelos utentes. A iniciativa assinala o dia do Doente Oncológico, que se celebra esta quarta-feira, 4 de Fevereiro, e a distribuição do doce começa nesse dia às 11h30. A associação refere que este é mais um gesto de carinho e de amor ao próximo, que caracteriza a Gentes de Almeirim, perfazendo assim a sua missão solidária.


PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar