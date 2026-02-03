“Maternidade em Roda” na Biblioteca da Póvoa de Santa Iria

A Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria recebe no dia 11 de Fevereiro, pelas 10h30, a iniciativa “Maternidade em Roda”, um encontro dedicado a grávidas e famílias em período de pós-parto, centrado na partilha de experiências e na interajuda.

A sessão propõe momentos de conversa aberta e descontraída sobre as vivências, peripécias e receios associados à gravidez e à maternidade, envolvendo também os progenitores. A dinamização estará a cargo de Sofia de Carvalho e Liliana Silva, doulas de profissão, que acompanham o encontro com o objectivo de criar um espaço seguro de escuta e apoio.

Segundo as promotoras, a maternidade pode revelar-se mais desafiante do que o esperado, sendo muitas vezes “uma palavra amiga” suficiente para tornar o dia mais leve. A iniciativa pretende, assim, reforçar redes de apoio informais entre famílias, promovendo o bem-estar emocional nesta fase da vida.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, que pode ser feita através do telefone 919 218 933 ou do endereço electrónico a.doula.sophia@gmail.com.