Cultura | 03-02-2026 18:00
Sociedade Recreativa Operária do Vale de Santarém comemora 97 anos
foto ilustrativa
Convívio realiza-se a 8 de Fevereiro, na sede da colectividade, com almoço tradicional e animação musical.
A Sociedade Recreativa Operária (SRO) de Vale de Santarém vai assinalar o seu 97º aniversário com um almoço comemorativo, marcado para domingo, 8 de Fevereiro, a partir das 13h00, na sede da colectividade.
O convívio inclui uma ementa composta por sopa de feijão com hortaliça, vitela estufada com legumes verdes e arroz árabe, terminando com fruta fatiada. As bebidas estão incluídas e vão desde água e sumos, a vinho e cerveja. A animação está a cargo do grupo Vira e Bate o Pé, prometendo um ambiente festivo ao longo da tarde.
As inscrições custam 15 euros e encontram-se abertas até dia 5 de Fevereiro de 2026, podendo ser efectuadas directamente na SRO de Vale de Santarém.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1754
29-01-2026
Capa Vale Tejo
29-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar