Sociedade Recreativa Operária do Vale de Santarém comemora 97 anos

A Sociedade Recreativa Operária (SRO) de Vale de Santarém vai assinalar o seu 97º aniversário com um almoço comemorativo, marcado para domingo, 8 de Fevereiro, a partir das 13h00, na sede da colectividade.

O convívio inclui uma ementa composta por sopa de feijão com hortaliça, vitela estufada com legumes verdes e arroz árabe, terminando com fruta fatiada. As bebidas estão incluídas e vão desde água e sumos, a vinho e cerveja. A animação está a cargo do grupo Vira e Bate o Pé, prometendo um ambiente festivo ao longo da tarde.

As inscrições custam 15 euros e encontram-se abertas até dia 5 de Fevereiro de 2026, podendo ser efectuadas directamente na SRO de Vale de Santarém.