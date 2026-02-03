uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 03-02-2026 18:00

Sociedade Recreativa Operária do Vale de Santarém comemora 97 anos

almoco refeicao comida portuguesa convivio
foto ilustrativa
Convívio realiza-se a 8 de Fevereiro, na sede da colectividade, com almoço tradicional e animação musical.

A Sociedade Recreativa Operária (SRO) de Vale de Santarém vai assinalar o seu 97º aniversário com um almoço comemorativo, marcado para domingo, 8 de Fevereiro, a partir das 13h00, na sede da colectividade.
O convívio inclui uma ementa composta por sopa de feijão com hortaliça, vitela estufada com legumes verdes e arroz árabe, terminando com fruta fatiada. As bebidas estão incluídas e vão desde água e sumos, a vinho e cerveja. A animação está a cargo do grupo Vira e Bate o Pé, prometendo um ambiente festivo ao longo da tarde.
As inscrições custam 15 euros e encontram-se abertas até dia 5 de Fevereiro de 2026, podendo ser efectuadas directamente na SRO de Vale de Santarém.

