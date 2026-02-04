Concerto de violoncelo na Igreja da Misericórdia em Tomar

Em palco vai estar uma formação pouco habitual de quatro violoncelos, num programa que convida a redescobrir tesouros musicais esquecidos.

A Igreja da Misericórdia, em Tomar, vai receber um concerto de violoncelo na quinta-feira, 5 de Fevereiro, pelas 19h15. Em palco vai estar uma formação pouco habitual de quatro violoncelos, num programa que convida a redescobrir tesouros musicais escondidos.

O quarteto é composto pelos músicos Irene Lima, Catherine Strynckx, Bárbara Duarte e Nuno Abreu.