04/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 04-02-2026 07:00

Mão Morta levam “Viva la Muerte!” ao Centro Cultural do Cartaxo

foto dr
O concerto está agendado para dia 13 de Fevereiro e assinala os 40 anos de carreira da banda de Braga.

A banda de rock Mão Morta sobe ao palco do Centro Cultural do Cartaxo no dia 13 de Fevereiro, às 22h00, para apresentar o concerto “Viva la Muerte!”, integrado na digressão elogiada pela crítica em 2025. O espectáculo é promovido pela Câmara Municipal do Cartaxo e conta com o apoio das Cartaxo Sessions.
“Viva la Muerte!” afirma-se como um dos projectos mais relevantes da banda, conjugando música e performance num espectáculo que tem registado forte adesão do público ao longo da digressão nacional. O concerto no Cartaxo assinala os 40 anos de carreira dos Mão Morta e evoca também os 50 anos do 25 de Abril, cruzando música e intervenção artística, numa iniciativa que pretende também promover a reflexão sobre a história e o presente.
Os bilhetes custam 20 euros e encontram-se à venda no Centro Cultural do Cartaxo e em ticketline.pt. Para a aquisição de bilhetes destinados a pessoas com mobilidade condicionada, deverá ser feito contacto directo com a bilheteira do Centro Cultural do Cartaxo.

