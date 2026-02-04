Mão Morta levam “Viva la Muerte!” ao Centro Cultural do Cartaxo

A banda de rock Mão Morta sobe ao palco do Centro Cultural do Cartaxo no dia 13 de Fevereiro, às 22h00, para apresentar o concerto “Viva la Muerte!”, integrado na digressão elogiada pela crítica em 2025. O espectáculo é promovido pela Câmara Municipal do Cartaxo e conta com o apoio das Cartaxo Sessions.

“Viva la Muerte!” afirma-se como um dos projectos mais relevantes da banda, conjugando música e performance num espectáculo que tem registado forte adesão do público ao longo da digressão nacional. O concerto no Cartaxo assinala os 40 anos de carreira dos Mão Morta e evoca também os 50 anos do 25 de Abril, cruzando música e intervenção artística, numa iniciativa que pretende também promover a reflexão sobre a história e o presente.

Os bilhetes custam 20 euros e encontram-se à venda no Centro Cultural do Cartaxo e em ticketline.pt. Para a aquisição de bilhetes destinados a pessoas com mobilidade condicionada, deverá ser feito contacto directo com a bilheteira do Centro Cultural do Cartaxo.

