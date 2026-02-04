Cultura | 04-02-2026 21:02
Tertúlia de Poesia em Constância dedicada ao amor
foto ilustrativa
A Casa-Memória de Camões em Constância recebe, no dia 14 de Fevereiro, mais uma Tertúlia de Poesia.
A Casa-Memória de Camões em Constância recebe sábado, 14 de Fevereiro, mais uma Tertúlia de Poesia. A iniciativa está agendada para as 16h00 e é dedicada ao amor ou não fosse esse o Dia de São Valentim. A organização desafia quem quiser a partilhar as suas impressões sobre o amor, declamar um poema de autor, mostrar um poema que escreveu sobre o amor, contar uma história de amor de que foi ou é protagonista ou que conhece e presenciou.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Vale Tejo
04-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar