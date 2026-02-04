uma parceria com o Jornal Expresso
04/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 04-02-2026 10:00

Valada canta o fado em homenagem a Vicente da Câmara

O fado regressa a Valada para prestar tributo a um dos seus nomes maiores. Numa tarde de evocação e sentimento, o Rancho Folclórico de Ceifeiras de Porto de Muge homenageia o conterrâneo D. Vicente da Câmara.

O fado volta a ecoar em Valada numa tarde de evocação, memória e emoção. O Rancho Folclórico de Ceifeiras de Porto de Muge promove, no dia 22 de Fevereiro, uma homenagem ao conterrâneo D. Vicente da Câmara, figura marcante do fado nacional, celebrando a sua vida e legado musical. A iniciativa decorre no salão paroquial de Valada, a partir das 13h00, e arranca com um almoço convívio, seguindo-se uma tarde inteiramente dedicada ao fado. Em palco estarão os fadistas Diogo Pombas, André Heitor, Filipa Maltieiro e Luís Sombreiro, acompanhados pelos músicos João Vaz e Alexandre Silva, prometendo um alinhamento carregado de tradição e sentimento.
O evento conta com o apoio da Junta de Freguesia de Valada, da Câmara Municipal do Cartaxo e da Associação O Tejo, numa iniciativa que pretende manter viva a memória de um nome maior do fado ligado à terra.

