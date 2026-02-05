Carnaval nocturno de Rio Maior adiado para Maio

A Câmara de Rio Maior informou que o Desfile Nocturno de Carnaval, agendado para dia 14 de Fevereiro foi adiado para dia 2 de Maio, devido às condições meteorológicas adversas e do estado de calamidade declarado na sequência da passagem da depressão Kristin.



O município justifica que esta decisão surge não só por razões de segurança, mas também como forma de respeito e solidariedade para com todos os munícipes e restantes portugueses afectados e que ainda enfrentam perdas e dificuldades resultantes da tempestade.

A decisão foi tomada após reunião com os grupos participantes, tendo sido consensualizado o adiamento do desfile para 2 de Maio, acrescenta a Câmara de Rio Maior, que decidiu ainda manter a atribuição das verbas previstas por participante e por grupo, destinadas a apoiar as despesas inerentes à participação.



Já o Carnaval Escolar vai decorrer na data inicialmente prevista, mudando o local para o Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior, por razões de prevenção em relação às condições climatéricas. “Neste momento, a prioridade do município mantém-se centrada na salvaguarda da segurança das populações, bem como na recuperação das vias e infraestruturas afectadas pelas condições meteorológicas adversas, cujos efeitos ainda persistem no concelho”, revela a autarquia liderada por Filipe Santana Dias.