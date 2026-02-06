uma parceria com o Jornal Expresso
06/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 06-02-2026 15:00

Projectos turísticos em Chãos reforçam aposta no desenvolvimento local e na tradição

Estratégia aposta na valorização do património e na dinamização da aldeia de Chãos - foto DR
A iniciativa reforça a aposta na valorização da tradição e no dinamismo económico da aldeia serrana.

O vereador do Turismo da Câmara Municipal de Rio Maior, Miguel Santos, visitou no domingo, 25 de Janeiro, a aldeia de Chãos, na freguesia de Alcobertas, para conhecer os projectos turísticos que a Cooperativa Terra Chã está a desenvolver e que deverão ser concretizados ao longo deste ano. A iniciativa reforça a aposta na valorização da tradição e no dinamismo económico da aldeia serrana. A visita contou ainda com a presença do presidente da Junta de Freguesia de Alcobertas, Tiago Martins, e da tesoureira do executivo, Carina Homem. Durante a manhã, os autarcas e responsáveis conheceram as instalações da futura Queijaria e Melaria Tradicional, cuja abertura está prevista para Fevereiro.
A comitiva passou também pela “Casa Terra”, em obras e com inauguração marcada para Março, e pelo projecto “Chainça Luxury Cottages”, que inclui duas unidades de alojamento local geridas pela cooperativa, com abertura prevista para Setembro. Outro ponto de destaque foi a visita ao “Rebanho Comunitário”, projecto emblemático da aldeia, que será requalificado a médio prazo, reforçando a ligação entre turismo, produção local e práticas tradicionais. Para este ano, a Cooperativa Terra Chã planeia ainda a requalificação da “Casa da Tradição”, que irá acolher um forno comunitário, uma sala para workshops de pão e um núcleo museológico, em parceria com o Rancho Folclórico de Chãos. Segundo Miguel Santos, estes investimentos reflectem uma estratégia clara de valorização da identidade local, promoção do turismo sustentável e criação de novos postos de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento económico e social da aldeia e da freguesia de Alcobertas.

