Cultura | 06-02-2026 18:00
Teatro: Cine-Teatro Paraíso recebe O Pior Professor do Mundo
Foto Facebook Lama Teatro
Peça de teatro decorre no sábado, 7 de Fevereiro, a partir das 15h00.
O Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, vai receber a peça de teatro “O Pior Professor do Mundo” no sábado, 7 de Fevereiro, a partir das 15h00. Trata-se de uma peça de comédia apresentada pelo grupo Lama Teatro, dirigido a adolescentes, professores, famílias e público em geral.
“O pior professor do mundo vem dar uma aula sobre Carolina Beatriz Ângelo, mas também vem ensinar a dobrar uma folha de papel. Este professor é excêntrico, aborrecido, apaixonado, severo e indisciplinado”, assim é apresentado o espectáculo. A organização é do Município de Tomar.
