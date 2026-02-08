Gala Follow Dance celebrou diversidade da dança com casa cheia em Samora Correia

A Gala Follow Dance realizou-se no sábado, 31 de Janeiro, no Centro Cultural de Samora Correia, com duas sessões, à tarde e à noite, que reuniram no palco alunos da escola e vários grupos convidados de diferentes pontos da região. Promovido pela Associação Follow Dance, o espectáculo percorreu vários estilos de dança, do ballet ao contemporâneo, passando pelo hip-hop, dança comercial e dança criativa, num alinhamento pensado para mostrar a diversidade e a identidade da escola.

Em declarações a O MIRANTE, Karine Fonseca, vice-presidente da Follow Dance, explicou que a gala teve como principal objectivo “juntar vários estilos e várias formas de estar na dança”, sublinhando que aquilo que une todos os grupos é “a paixão pela dança, independentemente da modalidade ou das preferências de cada um”. A responsável destacou ainda a aposta em convidar outros colectivos para enriquecer o espectáculo, permitindo ao público “ver coisas diferentes” e contactar com outras linguagens artísticas.

A primeira sessão contou com a participação de seis grupos convidados e a segunda com mais cinco, oriundos de localidades como Marinhais, Coruche, Lisboa, Montijo e Almada, numa aposta clara em abrir o palco a criadores e intérpretes de fora do concelho.

A escola Follow Dance, sediada em Samora Correia, conta actualmente com mais de uma centena de alunos e está à beira de completar dez anos de existência. Depois de um período difícil durante a pandemia, a colectividade voltou a crescer e apresentou nesta gala novas modalidades, como ballet, dança comercial e dança criativa, muitas delas em estreia absoluta.

“O espectáculo foi sobretudo um momento de partilha”, referiu Karine Fonseca, sublinhando a importância de envolver crianças, jovens e adultos, incluindo um grupo de dança para adultos. Apesar de ainda serem poucos os rapazes inscritos, a vice-presidente salientou que o número tem vindo a aumentar, um sinal de mudança num concelho onde o futebol e o andebol continuam a dominar as preferências dos rapazes.