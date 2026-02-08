uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 08-02-2026 21:00

Teatro Virgínia recebe espectáculo BlackBox'26

Teatro Virgínia recebe espectáculo BlackBox’26
Foto DR- Teatro Virgínia
Com direcção artística de Marta Tomé o espectáculo apresenta-se ao público na quarta-feira, 18 de Fevereiro, no Teatro Virgínia, em Torres Novas.

O Teatro Virgínia, em Torres Novas, vai receber a quarta-feira, 18 de Fevereiro, pelas 18h00, "BlackBox’26", uma produção original d'O Corpo da Dança. Com direcção artística de Marta Tomé, o espectáculo apresenta-se como um manifesto artístico em defesa dos direitos fundamentais dos jovens e reivindica o direito à criação e produção cultural em liberdade, respeitando a autodeterminação de cada indivíduo.

Durante 50 minutos, o público é convidado a assistir a uma série de obras inéditas, coreografadas e interpretadas pelos próprios alunos. Este laboratório criativo reflecte o trabalho desenvolvido por "O Corpo da Dança", uma estrutura de formação artística sediada em Torres Novas desde 2007, que tem como missão descentralizar e promover a dança contemporânea na região. Sob a direcção de Marta Tomé, dedica-se ao ensino e divulgação da dança contemporânea e artes performativas para crianças, jovens e adultos, promovendo aulas regulares, oficinas e encontros com artistas.

